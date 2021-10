Aktris Penthouse Kim So Yeon Pertimbangkan Main di Drama Tale of the Nine-Tailed Season 2

Lee Dong Wook dan Kim So Yeon. Aktris Kim So Yeon sedang mempertimbangkan untuk mengambil peran utama dalam drama Tale of the Nine Tailed season 2.

TRIBUNNEWS.COM

Dilansir KDrama Star, musim kedua dari drama bergenre fantasi-romansa itu telah dikonfirmasi sejak bulan lalu.

J Wide Company selaku agensi Kim So Yeon membenarkan bahwa aktris Penthouse itu telah menerima tawaran casting.

Agensi menyebut tawaran itu adalah salah satu di antara projek Kim So Yeon berikutnya yang sedang di-review.

Kim So Yeon (Soompi)

Tale of the Nine Tailed Season 1 sukses ditayangkan pada tahun 2020.

Drama itu meraih rating penonton yang baik dan menerima komentar positif.

Berdasarkan konsep musim sebelumnya, tim produksi memutuskan untuk menggali cerita tersembunyi untuk musim berikutnya.

Lee Dong Wook, Kim Bum, dan Jo Bo Ah adalah bintang utama asli dari serial ini.

Lee Dong Wook, Jo Bo Ah, dan Kim Bum dalam drama Korea Tale of the Nine Tailed. (Soompi)

Sebelumnya diberitakan bahwa pemeran utama wanita, Jo Bo Ah, akan diganti.

Kim So Yeon merupakan salah satu kandidat untuk menggantikan peran Jo Bo Ah dalam "Tale of the Nine Tailed."