Chord Gitar dan Lirik Lagu Siji Wektu - Happy Asmara: Aku Kangen, Kangen Sliramu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik dari lagu Siji Wektu yang dinyanyikan dan ditulis sendiri oleh Happy Asmara.

Video klip Siji Wektu telah dirilis di akun YouTube Happy Asmara Music pada 20 Juni 2021.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Siji Wektu - Happy Asmara:



[Intro] : F, G, Em, Am

Dm, G, C

C G Am

Kanggo kowe seng tak sayang

Dm G

Sing saiki wes ra neng rangkulan

C G Am

Masio wes ra dadi siji

Dm G

Tapi kowe seng tetep neng ati

F G

Saben dino aku meneng-meneng

C B Am

Neng njero ati aku mendem kangen

Dm

Njero ati ngeroso

G C

Kowe uwong seng paling tak sayang

Reff :

F G C

Paringono siji wektu

A Dm G C

Nggo ketemu ro sliramu

F G C B A

Aku pengen ngomong yen aku tresno awakmu

Dm G C

Aku kangen ,kangen sliramu

Musik : F, Em, Am, Dm, G

F, Em, Dm, G..

F G

Saben dino aku meneng-meneng

C B Am

Neng njero ati aku mendem kangen

Dm

Njero ati ngeroso

G C

Kowe uwong seng paling tak sayang

Back to Reff :

F G C

Paringono siji wektu

A Dm G C

Nggo ketemu ro sliramu

F G C B A

Aku pengen ngomong yen aku tresno awakmu

Dm G C

Aku kangen ,kangen sliramu

F G C

Paringono siji wektu

A Dm G C

Nggo ketemu ro sliramu

F G C B A

Aku pengen ngomong yen aku tresno awakmu

Dm G C -G/B

Aku kangen ,kangen sliramu

-A Dm G C

Aku kangen, kangen sliramu.

Video Klip

