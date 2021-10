Chord Gitar dan Lirik Lagu Terpikat Senyummu - Idgitaf: Mulai dari C, Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Terpikat Senyummu, yang dipopulerkan oleh Idgitaf.

Terpikat Senyummu dirilis pada 2021.

Lagu Terpikat Senyummu tergabung dalam album bertajuk "Terpikat Senyummu".

Genre dari lagu tersebut adalah pop.

(Intro) C F C F

C F

tak perlu rasa simpati

C

kau yang memilih pergi

F

tinggalkanku sendiri..

C F

hmm mm.. menyesal pun belum pasti

C

yang ku rindu memori

F

bukan dirimu lagi..

Dm G

kan ku pendam sendiri..

C Am

ku redam teriakanku sendiri

Dm G

bersumpah tak ingin lagi..

C

hmm hmm..

(Chorus)

Dm G

tak mau lagi

C

aku terpikat senyummu

Am Dm G

yang memabukkanku..

C

memberi harapan

Am

yang entah terlalu jauh

Dm G

tak ingin ingat lagi

C

kau yang berhasil curi

Am

hatiku yang dingin

Dm

tapi kau hempaskan

G

tak sempat kau hangati

C

harusnya ku tahu

Am (Dm)

memang kau bukan milikku..

(Int.) Dm G C Am

yee..

Dm G C..

C F

tak perlu engkau kembali

C

sudah sampai disini

F

bahagiaku menanti..

Dm G

kan ku pendam sendiri..

C Am

ku redam teriakanku sendiri

Dm G

bersumpah tak ingin lagi..

C

hmm hmm..

(Chorus)

Dm G

tak mau lagi

C

aku terpikat senyummu

Am Dm G

yang memabukkanku..

C

memberi harapan

Am

yang entah terlalu jauh

Dm G

tak ingin ingat lagi

C

kau yang berhasil curi

Am

hatiku yang dingin

Dm

tapi kau hempaskan

G

tak sempat kau hangati

C

harusnya ku tahu

Am

memang kau bukan milikku..

Dm G

tak mau lagi

C

aku terpikat senyummu

Am Dm G

yang memabukkanku..

C

memberi harapan

Am

yang entah terlalu jauh

Dm G

tak ingin ingat lagi

C

kau yang berhasil curi

Am

hatiku yang dingin

Dm

tapi kau hempaskan

G

tak sempat kau hangati

C

harusnya ku tahu

Am Dm G

memang kau bukan milikku..

C F

tak perlu rasa simpati

C

kau yang memilih pergi

F

tinggalkanku sendiri..

