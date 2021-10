Vina Panduwinata Berduka, Ucapkan Doa dan Terimakasih Pada Sosok Oddie Agam

Warta Kota/Alex Suban

Penyanyi Vina Panduwinata berpose di sela-sela konser virtual bertajuk Konser The Story of Artist: Tribute to Artis Galang Donasi untuk Pekerja Seni Terdampak Pandemi dari Studio Tukik, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (18/7/2020). Konser ini digelar Asosiasi Pekerja Seni Pusat bekerja sama dengan Kompas TV, Tribunnews.com, dan Grid.id untuk mengumpulkan donasi dari berbagai pihak dan disalurkan kepada pekerja seni. Dalam konser ini digelar lelang lukisan Gubernur Jawa Barat yang laku terjual seharga Rp 41 juta. Warta Kota/Alex Suban