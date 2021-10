Chord Monolog - Pamungkas, Alasan Masih Bersama Bukan karena Terlanjur Lama

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Monolog oleh Pamungkas.

Chord Monolog - Pamungkas

[Intro] C Fm C G



C Fm Dm G

gelap.. di dalam tanya

Em A Dm G

menyembunyikan rahasianya

C Fm Dm G

letih.. kehabisan kata

Em A Dm G

dan kita pada akhirnya diam

F G Em Am

bunga.. di bulan sepi

Dm G C C7

jatuh terdampar.. tersasar



[Reff]

F G

alasan masih bersama

Em A

bukan karena terlanjur lama

Dm G C C7

tapi rasanya.. yang masih sama

F G

seperti sejak pertama jumpa

Em Am

dirimu di kala senja

Dm Fm C Fm C G#

duduk berdua.. tanpa suara



[Overtune]

C# F#m D#m G#

rindu.. yang jatuh di kamarku

Fm A# D#m G#

hanyalah rindu yang datang padamu

F# G# Fm A#m

bertanya.. mengapa kita

D#m G# C# C#7

masih di sini.. tersenyum yeach



[Reff]

F# G#

alasan masih bersama

Fm A#

bukan karena terlanjur lama

D#m G# C# C#7

tapi rasanya.. yang masih sama

F# G#

seperti sejak pertama jumpa

Fm A#

dirimu di kala senja

D#m F#m C#

duduk berdua.. tanpa suara

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Mendung Tanpo Udan - Ndarboy Genk: Awak Dewe Tau Nduwe Bayangan Mbesok

Baca juga: Chord Apa Kabar Mantan - NDX A.K.A dari Kunci G, Viral di TikTok: Apa Kabar Wong Sing Tau Tak Sayang

(Tribunnews.com)