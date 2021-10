Drama Moebius Project 2012: The Veil Tayang Akhir Pekan Ini di Viu, Kisah Berfokus pada Seo Soo Yeon

TRIBUNNEWS.COM - Akhir pekan ini, drama The Veil yang baru saja tamat minggu lalu, akan kembali dengan spin off kedua di Viu, Moebius Project 2012: The Veil.

Drama The Veil mengisahkan perjalanan agen rahasia Badan Intelijen Nasional (BIN), Han Ji Hyuk (Namgoong Min) yang mencari tahu tentang pengkhianat dari dalam organisasi BIN yang menyebabkan dia kecelakaan hingga hilang ingatan.

Berbeda dengan spin off pertama, The Veil: A Day Break, yang telah muncul sebelumnya, prequel Moebius Project 2012: The Veil akan menyoroti karakter utama wanita, Seo Soo Yeon (diperankan oleh Park Ha Sun).

Setelah kematian tak terduga di tengah jalan cerita, para penggemar dibuat penasaran dengan sosok Seo Soo Yeon yang menyimpan segudang misteri.

Berbeda dengan cerita utama, yang menunjukkan mata kosong dan ekspresi dingin dari Seo Soo Yeon, momen cerah dan sisi berani dalam dirinya akan terungkap melalui spin-off ini.

Park Ha Sun sebagai Seo Soo Yeon (Viu)

Selain itu, alasan mengapa Seo Soo Yeon bergabung dengan NIS dan bagaimana dia berubah, serta masa lalunya juga akan dijelaskan secara lebih detail. Jangan lewatkan aksinya besok di Viu.

Dalam drama The Veil, Seo Soo Yeon memiliki warna penting karena menjadi sosok yang tak kalah mencurigakan, selain para petinggi BIN, dalam “meredam” Han Ji Hyuk.

Satu per satu, para pengkhianat memperlihatkan wujud aslinya di depan Ji Hyuk.

Seperti apakah kawan yang berubah menjadi lawan itu dalam drama The Veil? Berikut beberapa momennya.

1. Seo Soo Yeon, kawan lama yang paling mencurigakan