Chord Terlalu Singkat - Sheila On 7: Untaian Rasa yang Kuselipkan

[intro] C G/B Am G F G C



C G/B

Untaian rasa yang kuselipkan

A# F

Semoga mampu tuk meluluhkan

Dm G

Hati pemilik senyum itu

C G/B

Berbagai cara akan kucoba

A# F

Agar aku takkan kehilangan

Dm G

Pandangan dari senyum itu



C G/B Am G

Dan di saat kukatakan jadi kekasihku

F G

Akan membuat kau jauh lebih hebat



[Chorus]

C G/B Am G

Percaya padaku uu uu

F G

Percaya padaku uu uu

C G/B Am G

Jiwaku untukmu uu uu

F

Hidup terlalu singkat

Fm

Untuk kamu lewatkan

G C

Tanpa mencoba cintaku



[int] C G/B Am G F Em G

C G/B Am G F G C



C G/B Am G

Dan di saat kukatakan jadi kekasihku

F G

Akan membuat kau jauh lebih hebat

[Chorus]

C G/B Am G

Percaya padaku uu uu

F G

Percaya padaku uu uu

C G/B Am G

Jiwaku untukmu uu uu

F

Hidup terlalu singkat

Fm

Untuk kamu lewatkan

G C

Tanpa mencoba cintaku

[int] C G/B Am G F Em G

C G/B Am G F G C

C G/B Am G F Em G

C G/B Am G F G C

