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Lirik dan Chord Gitar Lagu It's Only Me- Kaleb J: I Will Always Be The One Who Pull You Up

Simak chord gitar lagu It's Only Me- Kaleb J berikut ini. Petikan liriknya yakni “I will always be the one who pull you up.”

zoom-inlihat foto Lirik dan Chord Gitar Lagu It's Only Me- Kaleb J: I Will Always Be The One Who Pull You Up
Freepik
Ilustrasi chord gitar- Simak chord gitar lagu It's Only Me- Kaleb J berikut ini. Petikan liriknya yakni “I will always be the one who pull you up.” 

TRIBUNNEWS.COM- Simak chord gitar lagu It's Only Me- Kaleb J berikut ini.

Petikan liriknya yakni “I will always be the one who pull you up.”

Lagu It's Only Me viral di media sosial TikTok akhir-akhir ini.

Banyak pengguna TikTok menggunakan lagu It's Only Me sebagai backsound video mereka.

Lagu It's Only Me pertama kali dirilis pada Desember 2020.

Penyanyi lagu It's Only Me, Kaleb J, merupakan jebolan ajang pencarian bakat The Voice.

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Berikut ini chord lagu It's Only Me- Kaleb J:

[Intro]

B G#m E

[Verse]

B        G#m

Selama ini

                E

Ribuan hari kudekat denganmu

B                G#m              E

Lewati berbagai hal, ku ada di sisi mu

B                  E                      C#m        F#

Tanpa kau tahu perasaan ku padamu

E               D#m C#m

Sendiri ku berharap

                  D#m     F#                    B

Memberi kasih walau tak kembali

[Chorus]

G#m                                                   E
I maybe not yours and you're not mine

                         D#m D#                     G#m

But I’ll be there for you when you need me

                 E

It is only me

                          C#m

Believe me girl, it's only me

G#m                  F#

Yeah, it's only me!

B                     G#m                         E

I will always be the one who pull you up

D#                                               G#m

When everybody push you down

E

And it's only me

                       C#m

Believe me girl, it's only me!

             F#

Yeah it's only me

G#m F#m C#m F#

[Verse 2]

B         G#m                      E                            C#m

Sekali pun, kau tak pernah perdulikan rasa ku

B                    G#m        E F#

Ku takkan acuhkan dirimu

D#m B         E

Tapi kuharap

                       C#m           F#

Suatu saat nanti kau tahu

E                   D#m

Sendiri ku berharap

E              D#m

Memberi kasih

         F#              B

walau tak kembali

[Chorus]

                       G#m                                E
I maybe not yours and you're not mine

                   F#m          D#                        G#m

But I’ll be there for you when you need me

                E

It is only me

                C#m

Believe me girl, it's only me

                 G#m F#

Yeah, it's only me!

B                        G#m                    E

I will always be the one who pull you up

                D#m         D#           G#m

When everybody push you down

                  E

And it's only me

                  C#m

Believe me girl, it's only me!

           F#          G

Yeah it's only me

[Bridge]

                           D

Aku memang bukan

F                          Em D

Rasa yang kau mau

G                                     D

Namun ku kan slalu ada

Gm       A

Untukmu

D            Bm

.... Untukmu

(Tribunnews.com)

Penulis: Miftah Salis
Editor: Daryono
Sumber: TribunSolo.com
Tags
Lirik Lagu
chord gitar
Lirik dan Chord Gitar Lagu Its Only Me
media sosial TikTok
The Voice
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