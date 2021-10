Chord Gitar dan Lirik Lagu Kangen - Dewa 19 : Semua Kata Rindumu, Semakin Membuatku Tak Berdaya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Kangen yang dinyanyikan Dewa 19.

Chord gitar Kangen dari Dewa 19 dimulai dari kunci C.

Lagu Kangen dirilis oleh Dewa 19 pada 1992.

Video musik Kangen telah disaksikan lebih dari 26 juta kali di Youtube.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Kangen - Dewa 19

[Intro] C Am F G

C Am F G

C Am F

Kutrima suratmu tlah kubaca

G C

dan aku mengerti

Am F

betapa merindunya dirimu

Bb Am

akan hadirnya diriku

Em F Am Bb

di dalam hari harimu Bersama lagi

C Am F

Kau bertanya padaku Kapan aku

G C

akan kembali lagi

Am F

Katamu kau tak kuasa melawan

Bb Am

gejolak didalam dada

Em F Am

yang membara menahan rasa

Em F Dm

Pertemuan kita nanti

G

saat kau ada disisiku

[Reff]

C Em

Semua kata rindumu

F G Am

semakin membuatku tak berdaya

Em F Am G

menahan rasa ingin jumpa

C Em F

percayalah padaku akupun rindu kamu

G Am Em Dm

ku akan pulang melepas semua kerinduan

G

yang terpendam.....



[Interlude] C Em F G Am

Em F Am G

C Am F

Kau tuliskan padaku Kata cinta

G C

yang manis dalam suratmu

Am F

kau katakan padaku Saat ini

Bb Am

kuingin dalam pelukmu

Em F Am

dan belai lembut kasihmu

Em F Dm

Takkan kulupa slamanya

G

Saat bersama dirimu

[Kembali ke Reff]

Dm Am Dm

jangan katakan cinta

Am G Dm

menambah beban rasa

Em F

sudah simpan saja sedihmu itu

G

ku akan datang..... wooo

[Interlude]

C Am G E Am-G-F G

C Am G E Am-G F G F G G# Bb G

