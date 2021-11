Celine Evangelista Tanggapi Pernyataan Sang Mama Soal Perceraian, Sebut Hubungannya Kurang Dekat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Baru-baru ini hangat soal orangtua kandung Celine Evangelista, Vincentia Nurul, yang melontarkan kalimat sindiran untuk putrinya pascabercerai dari Stefan William.

Bahkan, Celine Evangelista disebut memiliki pasangan sesama jenis dan juga tak akan mendapatkan kebahagiaan.

Celine Evangelista menanggapinya dengan santai. Ia memaklumi apa yang telah dilakukan oleh ibunya itu.

"Udah biasa lah mamaku ngomong di media apapun itu kan memang udah sering lah bun dari dulu cuma aku engga pernah menanggapi mama aku mau ngomong apa karena susah juga," kata Celine Evangelista dikutip dari kanal YouTube MAIA ALELDUL TV, Senin (1/11/2021).

Terlepas dari itu, Celine bisa memahami bagaimana ibundanya itu yang terus bicara di media soal dirinya.

Celine sadar, bagaimana pun, ia adalah orangtua yang telah melahirkannya.

"Aku tau bagaimana dia apa yang terjadi sama diakan, kenapa dia sampai bicara seperti itu, tapi ya udahlah apapun yang dia pikirin tentang aku, terjadilah sesuai apa yang dipikirkan dia," ujar Celine.

"Terserah mama, aku engga mau ngelawan mama aku engga mau ngebantah mama, aku tetap doain mama apapun yg mama bilang i still live you so much," sambung Celine.

Wanita 29 tahun ini kembali menegaskan jika apa yang dikatakan ibunya tidak benar.