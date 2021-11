Chord Gitar Yang Terdalam - Peterpan dari Kunci C: Takkan Lelah Aku Menanti

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar Yang Terdalam dari Peterpan, dimainkan dari kunci C dalam artikel ini.

Chord Yang Terdalam - Peterpan:

[Intro] C F G C

C F

Kulepas semua yang ku inginkan

G C

Tak akan ku ulangi

C F

Maafkan jika kau ku sayangi

G C

Dan bila ku menanti

C F

Pernahkah engkau coba mengerti

G C

Lihatlah ku disini

C F

Mungkinkah jika aku bermimpi

G C

Salahkah tuk menanti

[Interlude] C A# G# G C A# G# G

[Reff]

C F

Takkan lelah aku menanti

G C

Takkan hilang cintaku ini

C F

Hingga saat kau tak kembali

G C

Kan ku pendam dihati saja

[Interlude] C A# G# G 4x

C F G C

C F G C

Kau telah tinggalkan hati yang terdalam

C F G C

Hingga tiada cinta yang tersisa dijiwa

(Tribunnews.com)



