Hari ini, Drakor Beautiful Gong Shim dan What’s Wrong with Secretary Kim Tayang di Televisi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari ini dua drama Korea (drakor) populer, Beautiful Gong Shim dan What’s Wrong with Secretary Kim mulai tayang di NET, Senin (1/11/2021).

Kedua drakor ini akan tayang setiap hari, untuk Beautiful Gong Shim pukul 16.45 WIB dan What’s Wrong with Secretary Kim pukul 18.00 WIB.

Drakor Beautiful Gong Shim bercerita tentang sebuah drama romansa Gong Mi (Seo Hyo Rim) dan Gong Shim (Bang Min Ah) dekat dengan dua laki-laki tampan bernama Ahn Dan Tae (Nam Goong Min) dan Seok Jun Su (On Joo Wan).

Gong Mi memiliki segalanya, termasuk bakat dan wajah cantik. Sementara Gong Shim kebalikan dari Gong Mi, namun dia memiliki hati yang hangat.

Seketika, Ahn Dan Tae dan Seok Jun Su datang ke hidup mereka. Ahn Dan Tae tinggal di apartemen yang sama di lantai paling atas dengan Gong Mi dan Gong Shim.

Sementara Seok Jun Su memiliki wajah tampan dan berasal dari keluarga yang kaya raya.

Beautiful Gong Shim dibintangi oleh para aktor yang kemampuan aktingnya sudah tak diragukan lagi.

Berkat drakor bergenre komedi romantis ini, beberapa aktor dan aktrisnya berhasil membawa pulang penghargaan dari SBS Drama Awards 2016.

Mereka adalah Nam Goong Min meraih Top Excellence Award, Actor in a Romantic-Comedy Drama dan Top 10 Stars Award, Bang Min Ah mendapat Excellence Award, Actress in a Romantic-Comedy Drama dan New Star Award, dan penghargaan Special Award, Actor in a Romantic-Comedy Drama diberikan kepada On Joo Wan.

Sedangkan drakor What’s Wrong with Secretary Kim mengisahkan tentang Kim Mi So (Park Min Young), sekretaris pribadi yang sudah bekerja selama 9 tahun dengan direktur perusahaan Yuil Group, Lee Young Joon (Park Seo Joon).

Young Joon merupakan pria narsistik, serba bisa, dan tampan ini selalu dibantu oleh sekretaris pribadinya tersebut yang selalu siap siaga dan menyediakan kebutuhannya.

Namun, tiba-tiba Mi So mengundurkan diri. Mendengar kabar itu, Young Joon terkejut dan mencari cara agar Mi So membatalkan niatnya itu.

Berkat drakor What’s Wrong with Secretary Kim, Park Min Young berhasil membawa pulang sejumlah penghargaan, di antaranya Best Actress of the Year dari 14th Annual Soompi Awards 2019 dan K-Star Award, Actress dari 6th APAN Star Awards 2018.

Sementara Park Seo Jeon meraih penghargaan Top Excellence Award, Actor in a Miniseries dari 6th APAN Star Awards 2018.