Video Klip "Boombayah" Milik BLACKPINK Pecahkan Rekor

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - BLACKPINK tak henti-hentinya membuat prestasi. Terbaru, grup ini berhasil memecahakan rekor video klip debut K-Pop paling banyak ditonton di YouTube.

Hari ini video klip Boombayah milik BLACKPINK melampaui 1,3 miliar penayangan di YouTube, Senin (1/11/2021).

Dirilis pada 8 Agustus 2016 silam, itu berarti butuh waktu lebih dari lima tahun, dua bulan, dan 23 hari untuk mencapai angka 1,3 miliar.

Boombayah kini menjadi video musik ketiga BLACKPINK yang melampaui 1,3 miliar tayangan, setelah Ddu-Duddu-du dan Kill This Love.

BLACKPINK saat ini adalah satu-satunya artis K-pop yang meraih penayangan terbanyak dengan tiga video klip yang berbeda.

Dengan lagu Boombayah sekaligus menandakan debut grup yang beranggotakan Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa ini.

Selain itu, Boombayah juga menjadi lagu pertama mereka di tangga lagu Billboard World Digital Songs yang mendapat rekor sebagai video musik debut paling banyak ditonton oleh artis Korea.

Dari lagu debutnya itu, BLACKPINK berhasil meraih New Artist of the Year di 31st Golden Disc Awards dan 26th Seoul Music Awards.