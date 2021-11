Chord dan Lirik Lagu Bahagia - Eza Edmond: Setiap yang Ku Lakukan untuk Dirimu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord dan lirik lagu Bahagia (Setiap Yang Ku Lakukan) dari Eza Edmond.

Eza Edmond diketahui merupakan penyanyi muda asal Malaysia.

Rilis di tahun 2019, lagu Bahagia dari Eza Edmond akhir-akhir ini digandrungi di Indonesia.

Inilah lirik lagu dan chord Bahagia (Setiap Yang Ku Lakukan) - Eza Edmond :

Intro :

Fm C# G# D#

Verse I:

Fm

dengarkan bibirku berbicara

C#

tapi dari hatiku yang kini sepi

G#

kenapa pula perlu berpisah

D#

bila semua punyai cinta di jiwa

.

Fm

apa mungkin ini selamanya

C#

ataupun ini hanya seketika

G#

kenangan yang tersimpan di hati

D#

sampai mati ku janji

pulangkan suatu hari nanti

.

Fm

oh oh hari nanti

C# G# D#

oh oh hari nanti

.

Fm C# G#

ku ada kamu, hu u u

D# Fm

tapi ku perlukan jawapan jujur

C# G#

dari kamu, hu u u

D#

biar dunia pun tahu..

.

Fm C# G#

kau.. kau penipu, hu u u

D#

setiap tutur katamu

Fm

hanya permainanmu saja

C# G#

untuk aku, hu u u

D#

sedihnya hidup begini

.

Reff :

Fm C#

setiap yang ku lakukan untuk dirimu

G# D#

terasa bagaikan angin berlalu

Fm C#

bila dirimu tiada, hatiku rasa hiba

G# D#

kau tanda bahagia kaulah dunia

.

Fm C#

walaupun aku tahu, kau bukan milikku

G# D#

kau perlu tahu sedihnya novel cintaku

Fm C#

biarlah yang fahami, hanya diriku saja

G# D#

ku tetap berdoa agar kau bahagia

Fm C# G# D#

agar kau bahagia a aa aa a aa

.

Verse II:

Fm C# G#

ku.. ada kamu, hu u u

D# Fm

tapi ku perlukan jawapan jujur

C# G#

dari kamu, hu u u

D#

biar dunia pun tahu

.

Reff :

Fm C#

setiap yang ku lakukan untuk dirimu

G# D#

terasa bagaikan angin berlalu

Fm C#

bila dirimu tiada, hatiku rasa hiba

G# D#

kau tanda bahagia kaulah dunia

.

Fm C#

walaupun aku tahu, kau bukan milikku

G# D#

kau perlu tahu sedihnya novel cintaku

Fm C#

biarlah yang fahami, hanya diriku saja

G# D#

ku tetap berdoa agar kau bahagia

Fm C#

agar kau bahagia ha aa

G# D#

aa a aaa

Fm C#

agar kau bahagia a aha wo

G# D#

aaa aaa

