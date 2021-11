Chord dan Lirik Lagu Terlukis Indah - Rizky Febian ft Ziva Magnolya: Ku Mulai Merasakan Rasa Cinta

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Terlukis Indah yang dinyanyikan Rizky Febian ft Ziva Magnolya.

Lagu Terlukis Indah dirilis pada 9 Juli 2021.

Musik video Terlukis Indah telah disaksikan lebih dari 7 juta kali di YouTube.

Lagu ini menjadi viral dan populer di TikTok

Chord gitar dan lirik lagu Terlukis Indah - Rizky Febian ft Ziva Magnolya

Intro : D D7 G C

D Am G C

D Am

semenjak pertama

G

kujumpa dengannya..

C

ada rasa yang berbeda..

D Am

ku tatap wajahmu

D7 G

tanpa ragu-ragu

C

ku mulai tersipu..

G F#m

oh inilah..

Em D

cinta pertama bagi diri ini..oo oh

G F#m Bm

takkan ada yang bisa mengganti..

Em F#m-G Gm A-A

semua rasa ini padamu..

Reff :

D Am G

ku.. mulai merasakan rasa cinta..

C D

cinta yang tumbuh di setiap saat..

Am G

ku lukis sebuah kisah yang nyata..

C Bb A

agar semua tak berakhir..

D Am

kini kita bersama

G

dan mulai semuanya

C (G)

dan yakinkan hati kita berdua..

G F#m

oh inilah..

Em D

cinta pertama bagi diri ini..

G F#m Bm

takkan ada yang bisa mengganti..

Em F#m-G Gm A-A

semua rasa ini padamu..

Reff :

D Am G

ku.. mulai merasakan rasa cinta..

C D

cinta yang tumbuh di setiap saat..

Am G

ku lukis sebuah kisah yang nyata..

C

agar semua tak berakhir..

D Am G

ku.. mulai merasakan rasa cinta..

C D

cinta yang tumbuh di setiap saat..

Am G

ku lukis sebuah kisah yang nyata..

C

agar semua tak berakhir..

G F#

ku yakin kau tau

Bm

bahwa kau segalanya..

Em

ku pun merasa..

Em -Em -F#m-G

(ber-jan-ji-lah)

berjanjilah pada diriku..

Em -Em-F#m-G Gm A-A

(tuk selamanya) selamanya..

Reff :

D Am G

(ku.. mulai merasakan) rasa cinta..

C D

cinta yang tumbuh di setiap saat..

Am G

ku lukis sebuah kisah yang nyata..

C

agar semua tak berakhir..

D

semua kisah terlukis indah

Am G

kau dan aku akan selalu menyatu..

C -A/C# (D)

(dan yakinkan hati kita ber-dua..)

D

semua kisah terlukis indah

Am G

kau dan aku akan selalu menyatu..

C D

dan yakinkan hati kita berdua..

(Tribunnews.com)