Chord Gitar Pingal - Ngatmombilung: Ibarat Esuk Mendung, Awan Aku Kudanan

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Pingal yang dipopulerkan oleh Ngatmombilung.

Lagu Pingal diciptakan oleh Andry Priyanta.

Lagu ini dirilis pertama kali di kanal YouTube Ngatmombilung pada 30 Agustus 2021.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Pingal - Ngatmombilung

[Intro] C D Bm E

Am D G..

G C

Piye, sing njelaske karo wong tuo

D G

wes ngelakoni tekan semene

D/F# E Am

nek akhire bakal bubar pisahan..

D G

kowe kegodo tresno karo wong liyo..

G C

ngelali.. kowe sing tau omong dewe..

D G

nglakoni tresno tekan tuo..

D/F# E Am

ora ngeliyo mung aku neng atimu..

D G

nanging saiki atimu ono wong liyo..

C D

ibarat esuk mendung..

Bm E Am

awan aku kudanan..

D

sore mbok larani..

G

mbengi tak tangisi..

[Chorus]

C

mung iso mbayangke..

D

kabeh kenangan..

Bm

kowe tak boncengke..

E

turut dalan kekepan kudanan

Am

saiki nyatane..

D

kowe malah milih..

G G7

dikekep wong liyo..

C D

opo kowe ra kroso.. abot'e atiku..

Bm

kudu kelangan..

E

wong sing paling tak tresnani..

Am

rajenak dolan..

D

radoyan mangan..

G

nek ora mbok dulang..

C D

ibarat esuk mendung..

Bm E Am

awan aku kudanan..

D

sore mbok larani..

G

mbengi tak tangisi..

[Chorus]

C

mung iso mbayangke..

D

kabeh kenangan..

Bm

kowe tak boncengke..

E

turut dalan kekepan kudanan

Am

saiki nyatane..

D

kowe malah milih..

G G7

dikekep wong liyo..

C D

opo kowe ra kroso.. abot'e atiku..

Bm

kudu kelangan..

E

wong sing paling tak tresnani..

Am

rajenak dolan..

D

radoyan mangan..

G

nek ora mbok dulang..

(Tribunnews.com)

