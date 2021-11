Jaehyun NCT Dikonfirmasi Akan Bintangi Drakor Terbaru

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - SM Entertainment selaku agensi NCT mengonfirmasi kalau member grup tersebut, Jaehyun akan membintangi drama Korea (drakor) terbaru, Selasa (2/11/2021).

Perwakilan industri melaporkan bahwa Jaehyun akan membintangi drama remake dari film Bungee Jumping of Their Own yang dirilis pada 2001 silam.

Menanggapi laporan tersebut, agensinya SM Entertainment mengkonfirmasi kabar tersebut.

“Memang benar bahwa Jaehyun membintangi drama OTT remake dari film Bungee Jumping of Their Own," kata agensi, dikutip Tribunnews dari Soompi.





Jaehyun NCT (Koreaboo)

Bungee Jumping of Their Own mengisahkan tentang guru sekolah menengah Seo In Woo ( Lee Byung Hun ) yang berjuang untuk mengatasi kematian pacarnya In Tae Hee ( Lee Eun Joo ).

Film ini mengikuti kisah tentang apa yang terjadi ketika ia bertemu dengan seorang siswa laki-laki bernama Im Hyun Bin ( Yeo Hyun Soo ) yang bertindak seperti In Tae Hee.

Sementara itu Jaehyun direncanakan akan memerankan tokoh Im Hyun Bin dalam drakor remake-nya.

Drakor remake dari Bungee Jumping of Their Own akan diproduseri oleh Choi Nak Kwon, yang juga memproduksi film aslinya, dan akan disutradarai oleh Kim Jong Hyuk yang juga menagani drakor Spring Day”l dan Quiz of God: Reboot.

Direncanakan, drakor ini akan terdiri dari 16 episode yang masing-masing episodenya berdurasi 25 menit.

Untuk syuting dijadwalkan akan dimulai pada Januari 2022, dan drakor remake ini diharapkan akan tayang perdana pada pertengahan tahun 2022 melalui Kakao TV.