Episode 4 One Upon a Time in Chinatown Bahas Restoran Bakmi Encim Anggur

Dokumenter series Once Upon a Time in Chinatown, membahas rumah makan Bakmi Encim Anggur yang di sutradara oleh Zack Lee dan Sheila Timothy.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serial dokumenter One Upon a Time in Chinatown telah memasuki episode ke empat.

Pada episode kali ini akan mengangkat kisah rumah makan Bakmi Encim Anggur. Rumah makan yang berlokasi di daerah Jakarta Barat.

Rumah makan Bakmi Encim Anggur saat ini dikelola oleh Sujani Watidjaya atau yang sering dipanggil Ci Yaya.

Bakmi Encim Anggur dirintis pertama kali oleh neneknya, yang memiliki nama panggilan Anggur, pada tahun 1937.

Uniknya, selama 84 tahun berdiri, nyatanya restoran tersebut selalu tutup jam 1 siang setiap hari, kecuali hari Senin.

Hal itu nyatanya juga menjadi peraturan turun temurun yang dilestarikan, selain untuk mengistirahatkan para pegawainya.

“Dari dulu memang dibatasi. Jadi walaupun ramai, jam satu semuanya pokoknya harus sudah tutup, biar bisa istirahat karena capek,” ungkap Yuliana, anaknya Ci Yaya, Rabu (3/11/2021).

Ci Yaya mengaku bahwa mereka akan tetap tutup meskipun ada bahan makanan yang tersisa untuk hari itu.

Tak hanya itu, jika dihari tertentu restoran mereka mendapat banyak pengunjung, ia akan menyajikan makanan seadanya dan tidak akan membeli kembali bahan makanan tambahan.

Dalam tayangan kali ini, Ci Yaya juga ikut mengajak pembawa acara Zack Lee untuk berbelanja pagi hari di pasar.

Kisah perjalanan rumah makan Bakmi Encim Anggur selanjutnya dapat disaksikan secara gratis dan eksklusif di layanan streaming Vision+.