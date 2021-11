Pasangkan Syifa Hadju dan Devano Danendra di Series Teluk Alaska, Manoj Punjabi Beri Alasan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Devano Danendra dan Syifa Hadju dipasangkan dalam series berjudul 'Teluk Alaska'.

Manoj Punjabi sebagai produser dalam series tersebut membeberkan alasannya memasangkam Devano dan Syifa.

Ia merasa Syifa yang aktingnya sudah semakin matang cocok dengan Devano yang baru melakukan debut di project series.

"Saya lihat Syifa ini aktingnya makin matang, kemudian saya pertemuan dengan Devano juga yang pertama di series," ucap Manoj Punjabi di MD Place, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (3/11/2021).

"WeTV sempat sebelumnya nawarin beberapa pasangan, saya bulang 'no, no' terus pas dikasih Syifa dan Devano langsung yes," ungkapnya.

Devano dan Syifa mengatakan keduanya tak menemukan kesulitan untuk membangun kemistri dalam series tersebut.

Para pemain dan tim produksi dari web series 'Teluk Alaska' usai menggelar jumpa pers di MD Place, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (3/11/2021). (Tribunnews.com/Bayu Indra Permana)

Hal itu karena diakui Devani ia dan Syifa sudah kenal sejak lama, sehingga meski baru beradu akting keduanya pun tak merasa sulit.

"Kita ngalir aja karena udah kenal lama. Ini emang pertama kali proyek bareng kita so far ngalir, ketemu biasa," ucap Devano.

"Aku senang karena Devano mau belajar sama-sama. Devano open dengan hal-hal baru dan saling kasih masukan," timpal Syifa Hadju.

Dalam series yang diangkat dari novel berjudup sama, Devano berperan sebagai Alister Reygan dan Syifa memerankan Anastasya.

Series Teluk Alaska akan tayang perdana pada Jumat (5/11/2021) di platform WeTV sebanyak 8 episode.