Byoode Girl Band Dangdut Indonesia yang Ingin Sesukses Blackpink

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Girl band Byoode sempat mengguncang publik, setelah mereka berhasil tampil dengan membawakan lagu How You Like That milik Blackpink beberapa bulan lalu.

Pasalnya, aksi panggung Byoode itu berhasil menyita perhatian penonton karena koreografi dan juga mengaransemen lagu How You Like That milik Blackpink, dengan sentuhan dangdut.

Belum lama ini, gril band yang beranggotakan jawara Liga Dangdut Indonesia dan Dangdut Academy, yakni Rara LIDA, Meli Lida, Nia Lida, Putri DA, dan Aulia DA baru saja merillis lagi berjudul Jangan Coba Coba.

"Lagu Jangan Coba Coba ini tuh menggabungkan musik KPop dan juga dangdut. Mungkin lagi itu disukai masyarakat, lantaran kita memasukan unsur dangdutnya, dengan konsep Kpop," kata Rara Lida dalam wawancara virtual, belum lama ini.

Rara menyebut bahwa Byoode terbentuk karena ingin memenuhi hasrat para anggotanya, untuk menuangkan kegemaran musik KPop mereka.

"Jadi kan kita terbentuk grup Byodee terinspirasi grup KPop, salah satunya Blackpink. Pengin ada buat single KPop ada dangdutnya," ucapnya.

"Jadi gak melupakan sejarah kita dsrimana. Pengin jadi warna baru aja di industri, dan berharap bisa sukses," sambungnya.

Karena namanya tengah naik daun, Rara Lida menginginkan Byoode menjadi inspirasi masyarakat Indonesia, yang ingin berkarya di musik dangdut.

"Harapannya Byodee menjadi inspirasi ke generasi muda yang suka sama dsngdut. Menjadi penggerak ke anak muda untuk menyukai musik dangdut di Tanah Air ini," jelas Rara Lida.