Chord Gitar Suci Dalam Debu - Iklim dari Kunci Am: Suatu Hari Nanti Pastikan Bercahaya

Suci Dalam Debu - Iklim

Intro : Am..Dm E

Am..Dm E

Am…...

Am

Engkau bagai air yang jernih

Dm

Di dalam bekas yang berdebu

G C Bm Am

Zahirnya kotoran itu ter..lihat

Dm E -Am

Kesucian terlindung jua..



Am

Cinta bukan hanya di mata

Dm

Cinta hadir di dalam jiwa

G C Bm Am

Biarlah salah di mata mereka

Dm E

Biar perbedaan terlihat

Am

Antara kita..



(*)



Dm G

Ku harapkan kau kan terima

C Am

walau dipandang hina

Dm G

Namun hakikat cinta kita

E

Kita yang rasa..



Reff:



Am

Suatu hari nanti

Dm

Pastikan bercahaya

G

Pintu akan terbuka

C E

Kita langkah bersama..

Am

Di situ kita lihat

Dm

Bersinarlah hakikat

G

Debu jadi permata

C E

Hina jadi mulia..



(#)



Am Dm

Bukan khayalan

G C

Yang aku berikan

F E Am

Tapi keyakinan yang nyata..

Am Dm

Kerana cinta

G C

Lautan berapi

F E Am

Pasti akan kurenang jua..



Musik : Am..Dm E (2x)

Dm G E Am (2x)



Kembali ke : (*) Reff (2x, fade out)

