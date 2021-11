Chord Gitar Buih Jadi Permadani - Exist: Dinginnya Angin Malam Ini, Menyapa Tubuhku

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu Buih Jadi Permadani yang dipopulerkan oleh Exist.

Lagu Buih Jadi Permadani dirilis pada 2010, lalu.

Lagu ini merupakan singel dalam album Exist yang bertajuk The Essential Exists.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Buih Jadi Permadani - Exist

Capo di fret 2

[Intro] Em Am B G-D Em

Em-F#m-G-Am-D B C

D Em D

C Em

Em Am B

Dinginnya angin.. malam ini

Em

menyapa tubuhku

D-Em Am

namun tidak dapat

B

dinginkan panasnya

Em D C Em

hatiku ini

Em Am

terasa terhempasnya

B Em

kelakianku ini dengan sikapmu

D-Em Am

apakah karna aku

B

insan kekurangan

Em D Em D

mudahnya kau mainkan

[Chorus]

Em Am

mungkinkah diri ini

D G

dapat merubah buih yang memutih

C - Bm

menjadi permadani

Am

seperti pinta yang kau ucap

D Em D Em

dalam janji cinta

Em Am

juga mustahil bagiku

D

menggapai bintang dilangit

G

siapalah diriku

C - Bm

hanya insan biasa

Am C

semua itu sungguh aku

B

tiada mampu

C D Em Am

Salah aku juga karna jatuh cinta

C D Em

insan sepertimu seanggun bidadari

C D Em Am

seharusnya aku cerminkan diriku

Am Bm C B

sebelum tirai hati.. aku buka

Em

untuk mencintaimu

[Interlude] Am-G Em D Em G Em D Em

Am B Em C

D C B Em-G-D Em

[Chorus]

Em Am

mungkinkah diri ini

D G

dapat merubah buih yang memutih

C - Bm

menjadi permadani

Am

seperti pinta yang kau ucap

D Em D Em

dalam janji cinta

Em Am

juga mustahil bagiku

D

menggapai bintang dilangit

G

siapalah diriku

C - Bm

hanya insan biasa

Am C

semua itu sungguh aku

B C-B

tiada mampu

C D Em Am

Salah aku juga karna jatuh cinta

C D Em

insan sepertimu seanggun bidadari

C D Em Am

seharusnya aku cerminkan diriku

Am Bm C B

sebelum tirai hati.. aku buka

Em D C Em

untuk mencintaimu

[Outro] Em Am D G Em

Em Am B Em

