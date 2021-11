Chord Gitar dan Lirik Lagu Bintang Kehidupan - Nike Ardilla, Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Bintang Kehidupan, yang dipopulerkan oleh Nike Ardilla.

Bintang Kehidupan dirilis pada Februari 1989.

Lagu Bintang Kehidupan termuat dalam album bertajuk Bintang Kehidupan.

Genre dari lagu tersebut adalah pop.

Baca juga: Chord Gitar Talking to The Moon - Bruno Mars, dari Kunci C: I Know Youre Somewhere Out There

Chord gitar dan lirik Bintang Kehidupan - Nike Ardilla (Ebay)

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Tunggu Aku - Good Morning Everyone (GME): Nantikan ku Datang

Chord Gitar dan Lirik Bintang Kehidupan - Nike Ardilla

Am…G…F…C

Dm…Am…E….

Am G

….Jenuh aku mendengar

F

manisnya kata cinta

C

lebih baik sendiri

Dm E

….Bukannya sekali

Am

seringku mencoba

F C

namun ku gagal lagi



Dm Dm-Em-F

….Mungkin nasib ini

G

suratan tanganku

Am

harus tabah menjalani

[Instrumen]

Am..G..F..C

Dm..Am..E…

Am G

….Jauh sudah langkahku

F

menyusuri hidupku

C

yang penuh tanda tanya

Dm E

….Kadang hati bimbang

Am

menentukan sikapku

F C

tiada tempat mengadu

Dm Dm-Em-F

….Hanya iman di dada

G

yang membuatku mampu

Am

s’lalu tabah menjalani

Int. Am..G-Am..-G

[Reff 1]

C G

..Malam malam aku sendiri

F C

….Tanpa cintamu lagi

Dm G

Houwo..hoo..oo

C G

….Hanya satu keyakinanku

F

….Bintang kan bersinar

C G F

….Menerpa hidupku

G (Am)

Bahagia kan datang...

[Musik]

Am..Em..F..C..

hooo oo..

Dm..Am..F..E...

Am G

….Jenuh aku mendengar

F

manisnya kata cinta

C

lebih baik sendiri

Dm E

….Bukannya sekali

Am

seringku mencoba

F C

namun ku gagal lagi

Dm Dm-Em-F

….Hanya iman di dada

G

yang membuatku mampu

(Am)

s’lalu tabah menjalani

Int. Am..G-Am..-G

[Reff 2]

C G

..Malam malam aku sendiri

F C

….Tanpa cintamu lagi

Dm G

Houwo..hoo..oo

C G

….Hanya satu keyakinanku

F

….Bintang kan bersinar

C G F

….Menerpa hidupku

G F

Bahagia kan datang

F G C

Hoo..hoo..hoo

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Bukan Jodohnya - Tri Suaka, Kunci dari F: Kan Ku Ikhlaskan Dia

(Tribunnews.com)

Berita lainnya seputar chord gitar