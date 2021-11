Chord Gitar dan Lirik Lagu Sanctuary - Joji: If You've been Waiting for Fallin' in Love

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Sanctuary dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Joji.

Lagu Sanctuary dirilis pertama kali pada pada tanggal 14 Juni 2019.

Lagu ini menceritakan tentang perasaan cinta seseorang yang mendalam kepada kekasih idamannya.

Sanctuary hingga saat ini masih viral dan menjadi sound populer di TikTok.

Baca juga: Chord Gitar Indah Cintaku - Nicky Tirta feat Vanessa Angel: Cintaku Tak Pernah Memandang Siapa Kamu

Chord Gitar dan Lirik Lagu Sanctuary - Joji:

[Intro]



G Cmaj7 G



[Verse 1]



G

Go ahead and bark after dark

Cmaj7

Fallen star, I'm your one call away

G

Motel halls, neon walls

Cmaj7

When night falls, I am your escape

[Pre-Chorus]

Bm Am

When you lay alone, I ache

F

Something I wanted to feel





Baca juga: Chord Gitar Suci Dalam Debu - Iklim dari Kunci Am: Suatu Hari Nanti Pastikan Bercahaya



[Chorus]



G Cmaj7

If you've been waiting for fallin' in love

Am F

Babe you don't have to wait on me

G Cmaj7

Cuz I've been aiming for Heaven above

Am F

But an angel ain't what I need



[Verse 2]



G

Not anyone, you're the one

Cmaj7

More than fun, you're the Sanctuary

G

'Cause what you want is what I want

Cmaj7

Sincerity

Baca juga: Chord Gitar Tak Seindah Cinta yang Semestinya - Naff: Meski Tak Seindah yang Kau Mau

[Pre-Chorus]



Bm Am

Souls that dream alone lie awake

F N.C.

I'll give you something so real

[Chorus]

G Cmaj7

If you've been waiting for fallin' in love

Am F

Babe you don't have to wait on me

G Cmaj7

Cuz I've been aiming for Heaven above

Am

But an angel ain't what I need

[Bridge]



F

Hold me oh so close

Em

cuz you never know

D N.C.

Just how long our lives will be



[Chorus]



G N.C. Cmaj7

If you've been waiting for fallin' in love

Am F

Babe you don't have to wait on me

G Cmaj7

Cuz I've been aiming for Heaven above

Am F

But an angel ain't what I need

C Am G

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Sisa Rasa - Mahalini: Melihatmu Bahagia Satu Hal yang Terindah

Video Klip Sanctuary - Joji:

(Tribunnews.com)

Berita lain terkait Chord Gitar dan Lirik Lagu