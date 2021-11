Chord Gitar dan Lirik Lagu Manusia Kuat - Tulus: Mulai dari C, Kunci Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Manusia Kuat, yang dipopulerkan oleh Tulus.

Manusia Kuat dirilis pada 2016.

Lagu Manusia Kuat tergabung dalam album bertajuk "Monokrom".

Genre dari lagu tersebut adalah pop.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Manusia Kuat - Tulus (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Chord Gitar dan Lirik Lagu Manusia Kuat - Tulus

C G/B Am G

Kau bisa patahkan kakiku

F Em Dm G

Tapi tidak mimpi-mimpiku

C G/B Am G

Kau bisa lumpuhkan tanganku

F Em Dm G

Tapi tidak mimpi-mimpiku

[Pre-Chorus]

Am Em F C

Kau bisa merebut senyumku

Dm C Dm C G

Tapi sungguh tak akan lama

Am Em F C

Kau bisa merobek hatiku

Dm F G

Tapi aku tahu obatnya

[Chorus]

C F/A G

Manusia-manusia kuat itu kita

F Dm G

Jiwa-jiwa yang kuat itu kita

C F/A G

Manusia-manusia kuat Itu kita

F Dm G

Jiwa-jiwa yang kuat itu kita

[Pre-Chorus]

Am Em F C

Kau bisa hitamkan putihku

Dm C Dm C G

Kau takkan gelapkan apapun

Am Em F C

Kau bisa runtuhkan jalanku

Dm F G Am G

Kan ku temukan jalan yang lain

[Chorus]

C F/A G

Manusia-manusia kuat itu kita

F Dm G

Jiwa-jiwa yang kuat itu kita

C F/A G

Manusia-manusia kuat itu kita

F Dm G

Jiwa-jiwa yang kuat itu kita

[Interlude]

C F G

[Bridge]

Dm C G G7 G

Bila bukan kehendak-Nya uhuuuu

Dm C G C

Tidak satu pun culasmu akan bawa bahaya

[Interlude]

C F G

C F G

[Chorus]

C F/A G

Manusia-manusia kuat itu kita

F Dm G

Jiwa-jiwa yang kuat itu kita

C F/A G

Manusia-manusia kuat itu kita

F Dm G

Jiwa-jiwa yang kuat itu kita

C F/A G

Manusia-manusia kuat itu kita

F Dm G

Jiwa-jiwa yang kuat itu kita

C F/A G

Manusia-manusia kuat itu kita

F Dm G

Jiwa-jiwa yang kuat itu kita

[Verse]

C G/B Am G

Kau bisa patahkan kakiku

F Em Dm G

Patah tangan rebut senyumku

C G/B Am G

Hitamkan putihnya hatiku

F Em

Tapi tidak mimpi-mimpiku

