Andmesh Kamaleng Senang Kolaborasi dengan Maliq & D'Essentials di Konser Virtual

Laporan Wartawan Tribunnws.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musisi Andmesh Kamaleng dapat kesempatan berkolaborasi dengan Maliq & D'Essentials dalam sebuah konser virtual.

Sebagi musisi yang namanya melejit beberapa tahun belakangan ini, berkolaborasi dengan Maliq & D'Essentials adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.

Sebab, banyak dari teman-temannya yang sesama musisi ingin bisa berkolaborasi dengan band tersebut.

Nantinya Andmesh dan Maliq and The Essentials akan berkolaborasi dalam konser virtual bertajuk 'YouTube Music Night: 11.11 Concert with Nescafe'.

"Perasaannya luar biasa banget karena banyak yang mau kolaborasi sama Maliq tapi aku yang berkesemptan," ujar Andmesh dalam jumpa pers virtual, Selasa (9/11/2021).

"Aku belajar banyak dari mereka bagaimana bisa bertahan di industri musik ini," ungkapnya.

Angga sebagai vokalis dari Maliq & D'Essentials mengatakan bahwa ini adalah pengalaman baru untuk mereka bisa berkolaborasi dengan Andmesh.

Apalagi hadirnya Andmesh bisa memberikan nuansa baru dalam lagu-lagunya.

"Ini pertama kali kolaborasi sama Andmesh, belum pernah kami lakukan dimanapun semoga ini jadi experience yang baru yaa, semoga bisa menghadirkan musik yang menarik dari Andmesh dan Maliq yaa," tutur Angga Puradiredja.

"Kami udah berkomunikasi langsung sama Andmesh, seneng yaa bisa bawain lagu yang kita biasa bawain tapi ada orang lain," timpal Indri.

Lina Priscilla selaku Chief Executive Officer StarHits menuturkan tujuan dari konser virtual ini diadakan adalah untuk memberikan hiburan pada penonton yang sudah rindu acara muaik.

“Tujuan YouTube Music Night diadakan yaitu untuk memberi apresiasi kepada para musisi yang terus menghibur penggemar lewat media sosial, juga untuk memberi kesempatan untuk para musisi lama maupun pendatang baru untuk menunjukkan karismanya di panggung," beber Lina.

Selain Andmesh dan Maliq & D'Essentials akan hadir, Kaleb J, Melisa Hart, Mirriam Eka, dan Samuel Cipta dalam acara tersebut.

Konser virtual tersebut akan tayang pada tanggal 11 November 2021 pukul 19:00 WIB, serentak di YouTube channel resmi Andmesh, Maliq & D'Essentials, HITS Records, StarHits, RCTI - Entertaiment, MNCTV Official, Officialgtvid, dan Official iNews.