Chord Gitar dan Lirik Bendera - Cokelat, Kunci Mudah Dimainkan untuk Pemula, Mulai dari C

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Bendera yang dipopulerkan oleh grup musik Cokelat dalam artikel ini.

Lagu Bendera dirilis pada tahun 2001 dan dipopulerkan oleh grup musik Cokelat.

Tembang ini sangat cocok di dengarkan untuk memperingati Hari Pahlawan, 10 November.

Lirik lagu Bendera bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme para pendengarnya.

Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Bendera - Cokelat:

Intro: C Dm Em F

C Dm

Biar saja ku tak seindah matahari

F C G

Tapi slalu ku coba tuk menghangatkanmu

C Dm

Biar saja ku tak setegar batu karang

F C G

Tapi slalu ku coba tuk melindungimu

Intro: C Dm Em F

C Dm

Biar saja ku tak seharum bunga mawar

F C G

Tapi slalu ku coba tuk mengharumkanmu

Em F

Biar saja ku tak seelok langit sore

Dm C G

Tapi slalu ku coba tuk mengindahkanmu

Bridge:

Am G C F

Kupertahankan kau demi kehormatan bangsa

Am G F

Kupertahankan kau demi tumpah darah

D G

Semua pahlawan-pahlawanku