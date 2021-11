Lirik dan Chord Gitar Aku Bukan Jodohnya - Tri Suaka: Aku Titipkan Dia, Lanjutkan Perjuanganku

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu Aku Bukan Jodohnya dari Tri Suaka.

Lagu berjudul Aku Bukan Jodohnya diciptakan oleh Tri Suaka pada 2020, lalu.

Lirik dan Chord Aku Bukan Jodohnya - Tri Suaka

[Intro]

F G Em Am Dm G

[Verse]

C G Am G C

Ini salahku

F G C

Terlalu memikirkan egoku

F G Em Am

Tak mampu buatmu bersanding nyaman denganku

Dm G

Hingga kau pergi tinggalkan aku

C G Am G C

Terlambat sudah

F G C

Kini kau tlah menemukan dia

F G Em Am

Seseorang yg mampu membuatmu bahagia

Dm G

Kuikhlas kau bersanding dengannya

(Reff)

F G

Aku titipkan dia

Em Am

Lanjutkan perjuanganku tuk'nya

Dm G

Bahagiakan dia kau sayangi dia

C

Sepertiku menyayanginya

F G

Kan ku ikhlaskan dia

Em Am

Tak pantas ku bersanding dengannya

Dm G

Dan kan ku terima dgn lapang dada

C

Aku bukan jodohnya

(Tribunnews.com)