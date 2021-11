Chord Gitar dan Lirik Lagu Monolog - Pamungkas: Alasan Masih Bersama, Bukan Karena Terlanjur Lama

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Monolog, yang dipopulerkan oleh Pamungkas.

Pamungkas merilis lagu Monolog pada 2020.

Lagu Monolog tergabung dalam album bertajuk "The End of Flying Solo Era".

Genre dari lagu tersebut adalah pop.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Monolog - Pamungkas

Chord Gitar dan Lirik Lagu Monolog - Pamungkas

Intro : C Fm C G

C Fm Dm G

gelap.. di dalam tanya

Em A Dm G

menyembunyikan rahasianya

C Fm Dm G

letih.. kehabisan kata

Em A Dm G

dan kita pada akhirnya diam

F G Em Am

bunga.. di bulan sepi

Dm G C C7

jatuh terdampar.. tersasar

Reff :

F G

alasan masih bersama

Em A

bukan karena terlanjur lama

Dm G C C7

tapi rasanya.. yang masih sama

F G

seperti sejak pertama jumpa

Em Am

dirimu di kala senja

Dm Fm C Fm C G#

duduk berdua.. tanpa suara

Overtune

C# F#m D#m G#

rindu.. yang jatuh di kamarku

Fm A# D#m G#

hanyalah rindu yang datang padamu

F# G# Fm A#m

bertanya.. mengapa kita

D#m G# C# C#7

masih di sini.. tersenyum yeach

Reff:

F# G#

alasan masih bersama

Fm A#

bukan karena terlanjur lama

D#m G# C# C#7

tapi rasanya.. yang masih sama

F# G#

seperti sejak pertama jumpa

Fm A#

dirimu di kala senja

D#m F#m C#

duduk berdua.. tanpa suara

