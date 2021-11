Chord Gitar Lagu Penantian - Armada Band, Kunci dari Am: Penantian, Ini Teramatlah Panjang

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Penantian dalam artikel berikut ini.

Lagu Penantian dipopulerkan pertama kali oleh grup band Armada.

Audio lagu ini telah dirilis oleh Emotion Entertainment sejak 24 Maret 2016, lalu.

Kini lagu Penantian viral kembali di TikTok dengan kutipan lirik: penantian ini teramatlah panjang.

Simak chord gitar lagu Penantian dimulai dari kunci Am.

Chord Gitar Lagu Penantian - Armada:

(Intro) Am G C

Dm E Am

Am G C

temukan dia untukku..

Am G C

pulangkan dia padaku..

Dm C G

tunjukkan jalan padanya..

Dm C G

bahwa ku tetap disini..

Am G C

temukan dia untukku..

Am G C

pulangkan dia padaku..

Dm C G

tunjukkan jalan padanya..

Dm C G

bahwa ku tetap disini..

F C/E Dm

untuknya..aa.. berharap dia..

E Am A

kembali pulang.. untukku..

(Chorus)

Dm G C

penantian.. ini teramatlah panjang..

F Dm

coba kau rasakan sayang..

E Am

letihku diujung jalan..

A Dm

dia menghilang..

G C

membawa semua kenangan..

F Dm

terindah yang ku rasakan..

E Am

saat bersamanya sayang..



(Int.) F -C/E Dm E

F -C/E Dm E Am

F -C/E Dm E...

(Chorus)

Dm G C

penantian.. ini teramatlah panjang..

F m

coba kau rasakan sayang..

E Am

letihku diujung jalan..

A Dm

dia menghilang..

G C

membawa semua kenangan..

F Dm

terindah yang ku rasakan..

E Am

saat bersamanya sayang..

E G D Dm E

wo..ooo..ooo ooo.. wo.. ooo.. wo..

(Outro) Am E G D

Dm E Am

hatiku pilu.. sepilu-pilunya..

Video Musik Lagu Penantian - Armada:

