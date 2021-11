Tak Ingin Drama, Aurelie Moeremans Jadikan Masa Karantina Mandiri Momen Putuskan Mantan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aurie Moeremans menuturkan bahwa ia menggunakan masa karantina mandiri untuk memutuskan hubungan dengan mantannya.

Kala itu, Aurelie harus jalani karantina mandiri pasca syuting film Story Of Dinda: Second Chance of Happiness di Tanjung Lesung.

Selama lima hari masa karantina, Aurelie memanfaatkan momen tersebut untuk mengakhiri hubungannya dengan mantan kekasih yang toxic.

"Lucunya tuh kan habis dari Tanjung Lesung kita semua ada karantina mandiri lima hari, aku pakai lima hari itu untuk memutuskan pacar aku," ujar Aurelie Moeremans sembari tertawa saat live bersama Tribunnews.com, Selasa (9/11/2021).

Aurelie sengaja memilih momen tersebut untuk menghindari drama saat ia mengakhiri hubungan asmaranya.

Aurelie Moeremans saat ditemui di Lippo Plaza Keboen Raya, Bogor, Selasa (19/6/2018). (Tribunnews.com/Bayu Indra Permana)

Namun dikatakan Aurelie saat itu ia dan sang mantan putus tanpa ada drama berlebihan seperti adegannya dalam film.

"Jadi kalau mau drama gimana juga gak akan bisa karena aku lagi karantina mandiri," kata Aurelie.

"Tapi putusnya gak seheboh kayak Dinda putus sama Kale ko," lanjutnya.

Aurelie Moeremans berani untuk mengakhiri hubungan asmaranya karena ia merasa berhak bahagia dan tak mau terus-terus menjalin hubungan dengan kekasih yang toxic.

"Apa yang aku dapetin (dari mantan) nggak seharusnya aku alamin. Cinta dengan diri sendiri itu pentin juga karena kalau kita udah cinta dengan diri sendiri kita gak akan mau digitui," ungkap Aurelie.

Film terbarunya itu membuat Aurelie membuka mata dan berani mengakhiri hubungannya dengan kekasih yang toxic.