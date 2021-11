Aurelie Moeremans Dua Kali Pacaran, Mantan-mantan Kekasihnya Toxic, Kini Memilih Putus

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aurelie Moeremans sudah dua kali menemukan pasangan yang toxic. Dua kali pacaran, dua mantannya ini semaunya toxic.

Terakhir ia memilih berani mengakhiri hubungan dengan mantan kekasihnya usai syuting film 'Story Of Dinda: Second Chance of Happiness'.

Film tersebut diakui oleh Aurelie menyadarkan dirinya bahwa ia harus lepas dari mantan kekasihnya yang toxic.

Aurelie merasa bahwa dirinya juga berhaj bahagia seperti karakter Dinda yang ia perankan, sehinga dirinya pun berani memutuskan sang kekasih.

"Ceritanya yang bikin sadar, aku juha sempet mikir 'ko Dinda aja yang bahagia, aku juga mau bahagia', terus pas aku lagi syuting dia lumayan ngeribetin," kata Aurelie Moeramans saat live bersama Tribunnews.com, Selasa (9/11/2021).

"Dia hampir mirip sama karakter Kale ribetinnya tapi bukan jahat ya dia ngeribeti aja," ungkap Aurelie.

Aurelie Moeremans (tangkap layar youtube)

Rupanya mantan yang baru ia putuskan bukan pacar pertama yang dianggap toxic.

Aurelie sudah dua kali pacaran dengan pria yang toxic dan mengganggu hidupnya.

Namun ia menegaskan semakin kesini ia semakin pandai memilih kekasih.

"Habis masalah toxic yang pertama aku dapat lagi pacar yang toxic, tapi semakin kesini pasangan aku mulai baik," tutur Aurelie.

"Jadi kayak ada level up dalam mendapatkan pasangan," tambahnya.

Aurelie Moeremans berperan dalam film 'Story Of Dinda: Second Chance of Happiness' yang usaha Dinda lepas dari kekasihnya yang toxic.

Karakter Dinda yang diperankan Aurelie memiliki kesamaan pengalaman dalam urusan asmara karena sama-sama terjebak dengan masa lalu yang toxic.