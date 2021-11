Chord Gitar dan Lirik Lagu Duri Duri - Ziell Ferdian: Aku yang Berjuang Tuk Dirimu

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Duri Duri - Ziell Ferdian di dalam artikel ini.

Lagu ini diciptakan oleh Tri Suaka dan sedang trending di YouTube hari ini, Jumat (12/11/2021).

Musik video Duri Duri - Ziell Ferdian telah ditonton 969 ribu kali dan mendapatkan like sejumlah 35 ribu.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Duri Duri - Ziell Ferdian:

Capo fret 5

[Intro] F G Em A

Dm G C C7

F G Em A

Dm G C G

C F

sekarang ku tau..

G C

dirimu telah bersamanya..

Am Dm

walau sakit hati yang ku rasa..

F G

akan ku jalani dengan sendirinya..

C F

ku terus berjuang..

G C

walau tampamu sayang..

Am Dm

mimpi-mimpi yang telah ku ciptakan..

F G

kini hanya tinggal kenangan...

[Reff]

C

duri duri yang kau tancapkan

F

di hati ini..

G C

membuat diriku sakit hati..

F C

aku yang berjuang tuk dirimu..

Dm G

tapi dia yang dapatkan cintamu..

C

surat undangan yang kau

F

berikan kepadaku..

G C

serasa ku tak percaya..

F C

ku titipkan cintaku kepadanya..

Dm G C C7

jagalah dia, buatlah dia bahagia..

[Musik] F C Dm C

F C G..C G

C F

ku terus berjuang..

G C

walau tampamu sayang..

Am Dm

mimpi-mimpi yang yelah ku ciptakan..

F G

kini hanya tinggal kenangan...

[Reff]

C

duri duri yang kau tancapkan

F

di hati ini..

G C

membuat diriku sakit hati..

F C

aku yang berjuang tuk dirimu..

Dm G

tapi dia yang dapatkan cintamu..

C

surat undangan yang kau

F

berikan kepadaku..

G C

serasa ku tak percaya..

F C

ku titipkan cintaku kepadanya..

Dm G C G

jagalah dia buatlah dia bahagia.. hoo..

C

duri duri yang kau tancapkan

F

di hati ini..

G C

membuat diriku sakit hati..

F C

aku yang berjuang tuk dirimu..

Dm G

tapi dia yang dapatkan cintamu..

C

surat undangan yang kau

F

berikan kepadaku..

G C

serasa ku tak percaya..

F C

ku titipkan cintaku kepadanya..

Dm G C A

jagalah dia buatlah dia bahagia.. hoo..

Dm G C

jagalah dia buatlah dia bahagia..

