Chord Gitar Jika - Melly Goeslaw feat Ari Lasso: Jika Teringat Tentang Dikau

TRIBUNNEWS.COM - Berikut llirik lagu dan chord gitar Jika dinyanyikan oleh Melly Goeslaw feat Ari Lasso.

Chord Jika - Melly Goeslaw feat Ari lasso

[Intro] C Am C

Am E Am

Jika teringat tentang dikau

Dm G C ..E

Jauh di mata dekat di hati

Am E Am

Sempat terpikir tuk kembali

Dm G C

Walau beda akan kujalani

Dm G F E

Tak ada niat untuk selamanya pergi

F#m C# F#m

Jika teringat tentang dikau

Bm E A ..C#

Jauh di mata dekat di hati

F#m C# F#m

Apakah sama yang kurasa

Bm E A

Ingin jumpa walau ada segan

Bm E D C#

Tak ada niat untuk berpisah denganmu

[Reff]

F#m Bm E

Jika memang masih bisa mulutku berbicara

A D

Santun kata yang ingin terucap

Bm C# F#m

Kan kudengar caci dan puji dirimu padaku

F#m Bm E

Kita masih muda dalam mencari keputusan

A D

Maafkan daku ingin kembali

Bm C# F#m

Seumpama ada jalan tuk kembali

[Musik] Am F#m Am

Am E Am

Jika teringat tentang dikau

Dm G C ..E

Jauh di mata dekat di hati

Dm G F E

Tak ada niat untuk selamanya pergi

F#m C# F#m

Jika teringat tentang dikau

Bm E A C#

Jauh di mata dekat di hati

Bm E D C#

Tak ada niat untuk berpisah denganmu

Kembali ke Reff

(Tribunnews.com)

