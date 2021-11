Chord Gitar Kehilangan - Firman: Sejujurnya Ku Tak Bisa, Hidup Tanpa Ada Kamu Aku Gila

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Kehilangan yang dinyanyikan oleh Firman.

Lagu ini dirilis pada tahun 2010.

Lagu Kehilangan merupakan single dari album yang bertajuk Separuh Hati.

Musik video Kehilangan telah ditonton lebih dari 65 juta kali di YouTube hingga Jumat (12/11/2021).

Chord Gitar dan Lirik Lagu Kehilangan - Firman:

Intro : Am E Am E Am E..Am



Am G C

Ku coba ungkap tabir ini

Dm A Dm

Kisah antara kau dan aku

G C

Terpisahkan oleh ruang dan waktu

Dm E Am E

Menyudutkanmu meninggalkanku

Am G C

Ku merasa tlah kehilangan

Dm A Dm

Cintamu yang tlah lama hilang

G C

Kau pergi jauh karena salahku

Dm E Am

Yang tak pernah menganggap kamu ada

G C

Asmara memisahkan kita

Dm E Am

Mengingatkanku pada dirimu

G C F

Gelora mengingatkanku

Dm E

Bahwa cintamu tlah merasuk jantungku

Reff:

Am Dm

Sejujurnya ku tak bisa

G C E

Hidup tanpa ada kamu aku gila

Am Dm

Seandainya kamu bisa

G C

Mengulang kembali lagi cinta kita

Dm E Am

Takkan ku sia-siakan kamu lagi ..

Musik : Am E Am E Am E.. Am

C G F E

Am

G C

Asmara memisahkan kita

Dm E Am

Mengingatkanku pada dirimu

G C F

Gelora mengingatkanku

Dm E

Bahwa cintamu tlah merasuk jantungku

Reff 2:

Am Dm

Sejujurnya ku tak bisa

G C E

Hidup tanpa ada kamu aku gila

Am Dm

Seandainya kamu bisa

G C

Mengulang kembali lagi cinta kita

Am Dm

Sejujurnya ku tak bisa

G C

Hidup tanpa ada kamu aku gila

Dm E Am

Takkan ku sia-siakan kamu lagi ...

Dm E Am

Takkan ku sia-siakan kamu lagi ...

Outro : Am

(Tribunnews.com)