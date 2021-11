Sinopsis Now, We Are Breaking Up, Drama Terbaru Song Hye Kyo & Jang Ki Yong Tayang Malam Ini

Song Hye Kyo bersama Jang Ki Yong dalam drama Now, We Are Breaking Up. Berikut sinopsisnya.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis drama Now, We Are Breaking Up, tayang mulai malam ini, Jumat (12/11/2021).

Drama terbaru Song Hye Kyo bersama Jang Ki Yong hadir di saluran televisi SBS setiap Jumat dan Sabtu pukul 22.00 waktu Korea Selatan.

Selain dapat disaksikan melalui jaringan aslinya, Now, We Are Breaking Up juga tayang di situs streaming VIU.

Drama Now, We Are Breaking Up menyoroti banyak rasa cinta dan putus cinta.

Mengutip asianwiki, drama romantis ini disutradarai oleh Lee Gil-Bok.

Sementara naskah drama ditulis oleh Je In.

Sinopsis Drama Now, We Are Breaking Up

Kisah cinta dan perpisahan yang seperti mimpi dialami oleh Ha Young Eun (Song Hye Kyo) dan Yoon Jae Kook (Jang Ki Yong).

Dikisahkan, Ha Young Eun adalah pemimpin tim desain untuk sebuah perusahaan fashion.

Dia seorang yang realis, berhati dingin, dan dia memprioritaskan stabilitas.