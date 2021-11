Chord Gitar dan Lirik Lagu Ku Tak Bisa - Slank, Kunci Mudah: Ku Tak Bisa Jauh Darimu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Ku Tak Bisa dari Slank.

Lagu Ku Tak Bisa masuk dalam album bertajuk PLUR yang dirilis pada 2004.

Video klip lagu ini diunggah di YouTube Musik Slank pada 21 September 2011.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Ku Tak Bisa - Slank:

[Intro] C ...

C Em

Pernah berpikir tuk pergi

F C G

dan terlintas tinggalkan kau sendiri

C Em

Sempat ingin sudahi sampai di sini

F C G

coba lari dari kenyataan tapi ...

Dm F C G

Ku tak bisa ... jauh 2x dari mu

C Em

Lalu mau apa lagi

F C G

kalo kita sudah gak saling mengerti

C Em

sampai kapan bertahan seperti ini

F C G

dua hati bercampur emosi tapi ...

[Musik] Am Em Am Em A# Gm B7

Am Em

Sabar 2x aku coba sabar

Am Em

Sadar 2x seharusnya kita sadar

F Fm

Kau dan aku tercipta tak boleh berpisah ...

