Chord Gitar Sumpah Ku Mencintaimu - Seventeen: Sumpah Ku Mencintaimu, Sungguh Ku Gila Karenamu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Sumpah Ku Mencintaimu yang dinyanyikan oleh Seventeen.

Lagu ini dirilis pada 2013, lalu.

Lagu Sumpah Ku Mencintaimu merupakan singel dari album yang bertajuk 5ang Juara.

Musik video Sumpah Ku Mencintaimu telah ditonton lebih dari 31 juta kali di YouTube hingga Sabtu (14/11/2021).

Chord Gitar dan Lirik Lagu Sumpah Ku Mencintaimu - Seventeen:

[Intro] C D Bm E Am D G

C D Bm E Am D

G E Am

Sesungguhnya dan akulah pemilik hatimu

Cm G

Kau kan rasa cinta yang terdalam

E Am D

Bersamaku kamu bisa bahagia selamanya

G E Am

Sepantasnya dirimu seutuhnya untukku

Cm G

Sempurnamu bila bersamaku

E Am D

Dan denganku kita kan bahagia selamanya

[Chorus]

C D

Sumpah ku mencintaimu

Bm E

Sungguh ku gila karenamu

Am D G

Sumpah mati hatiku untukmu

E

Tak ada yang lain

C D

Mati rasaku tanpamu

Bm E

Henti nafasku karenamu

Am D G

Sumpah mati aku cinta

G E Am

Sepantasnya dirimu seutuhnya untukku

Cm G

Sempurnamu bila bersamaku

E Am D

Dan denganku kita kan bahagia selamanya

[Chorus]

C D

Sumpah ku mencintaimu

Bm E

Sungguh ku gila karenamu

Am D G

Sumpah mati hatiku untukmu

E

Tak ada yang lain

C D

Mati rasaku tanpamu

Bm E

Henti nafasku karenamu

Am D G

Sumpah mati aku cinta

C D

Sumpah ku mencintaimu

Bm E

Sungguh ku gila karenamu

Am D G

Sumpah mati hatiku untukmu

E

Tak ada yang lain

Am D

Mati rasaku tanpamu

Bm E

Henti nafasku karenamu

Am D G

Sumpah mati aku cinta

[Outro] C D E C D G

C D E C D

Sumpah mati ku cinta, sungguh cinta

(Tribunews.com)