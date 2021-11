Chord Gitar Lagu Tenang - Yura Yunita: Tenang-tenang yang Tak Kunjung Datang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu berjudul "Tenang" yang dipopulerkan Yura Yunita.

Pada tanggal 2 November 2021 lalu, Yura Yunita telah mengunggah Perfomance Video lagu "Tenang" diakun YouTubenya.

Lirik lagu ini diciptakan sendiri oleh Yura Yunita.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Tenang - Yura Yunita:

(Intro)

C Fm C Fm

C Fm

dialog dini hari

C Fm

kepada diriku sendiri

Am G F

tak bisa ku tertidur lagi

Am G F

melayang pikirku tak pasti

C Fm

dialog dini hari

C Fm

resah gelisah mengiringi

Am G F

berharap ada yang mengerti

G Am G F

berharap kau ada di sini

(Reff)

F C

tenang tenang yang tak kunjung datang

Dm

menanti nanti cahaya-Mu,

Am G

beri aku petunjuk-Mu

F G

tenang tenang oh datanglah tenang

F C Fm

hari ini

C Fm

dialog dini hari

C Fm

resah gelisah mengiringi

Am G F

berharap ada yang mengerti

F G Am G F Fm

berharap kau ada di sini

(Reff)

F C

tenang tenang yang tak kunjung datang

Dm

menanti nanti cahaya-Mu,

Am G

beri aku petunjuk-Mu

F G

kadang-kadang kelam ini datang

C Csus4 C -C/E

menghampiri oo ooh

F C

tenang tenang yang tak kunjung datang

Dm

menanti nanti cahaya-Mu,

Am G

beri aku petunjuk-Mu

F G

tenang tenang oh datanglah tenang

F C Cm

hari ini

(Chorus) (Overtone)

G D

tenang tenang yang tak kunjung datang

Em

menanti nanti cahaya-Mu,

Bm A

beri aku petunjuk-Mu

G A

kadang-kadang kelam ini datang

D Dsus4 D -D/F#

menghampiri oo ooh

G D

tenang tenang yang tak kunjung datang

Em

menanti nanti cahaya-Mu,

Bm A

beri aku petunjuk-Mu

G A

tenang tenang oh datanglah tenang

D A

hari ini

G F#m

jauhkan ku dari sedih itu

Em A D

aku merindu padamu

G F#m

jauhkanku dari gelap itu

Em A D

aku kembali kepada-Mu

(*/LLA)

Artikel ini telah tayang di Sonora.id dengan judul "Lirik Lagu dan Chord Gitar 'Tenang' yang Dinyanyikan Yura Yunita"

