Larissa Chou Bongkar Chat Hinaan dari Henny Rahman: Iya yang Lebih Cantik

TRIBUNNEWS.COM - Larissa Chou membongkar isi pesan singkat dari istri Alvin Faiz, Henny Rahman yang berisi hinaan.

Melalui unggahan Instagram pribadinya @larissachou, Sabtu (13/11/2021), terlihat Henny Rahman mengirimkan pesan kepada Larissa Chou.

Adapun isi pesan dari Henny Rahman menegaskan tak pernah merasa cemburu dengan mantan istri Alvin Faiz itu.

Bahkan, Henny menyebut keluarga besar Alvin Faiz selalu memuji dirinya, hingga menyebutnya lebih cantik daripada Larissa.

"Dan maaf juga aku nggak pernah cemburu sama kamu, jujur aja."

"Karena Bang Alvin dan keluarganya selalu bilang aku jauh lebih baik dan lebih cantik dari kamu,"

"Semua keluarganya satu-satu bilang. Jadi nggak ada alasan aku cemburu sama kamu," bunyi pesan Henny kepada Larissa Chou.

Henny Rahman justru mengungkapkan lebih cemburu kepada artis Korea Han So Hee lantaran sang suami tengah mengidolakannya.

Larissa Chou membongkar pesan singkat yang dikirim oleh Henny Rahman kepadanya. (Kolase Instagram @larissachou)

"Aku cemburu sama Han So Hee karena Bang Alvin lagi suka sama dia di drakor My Name," lanjut pesan Henny.

Sontak saja pesan Henny Rahman tersebut kemudian ditanggapi oleh Larissa.