Lirik & Chord Gitar Belum Siap Kehilangan - Stevan Pasaribu: Sewindu Sudah Ku Tak Mendengar Suaramu

Lirik dan Chord Belum Siap Kehilangan - Stevan Pasaribu

Intro:

C F G

-Am F

sewindu sudah

G C -G

ku tak mendengar suaramu

Am Dm

ku tak lagi lihat senyumanmu

G C

yang selalu menghiasi hariku

-Am F

sewindu sudah

G C -G

kau tak berada disisiku

Am Dm

kau menghilang dari pandanganku

G C

tak tahu kini kau dimana

Reff:

F

ternyata belum siap aku

G C -G Am

kehilangan dirimu

Dm C

belum sanggup untuk jauh darimu

F G

yang masih slalu ada dalam hatiku

F

sewindu sudah

G C -G

kau tak berada disisiku

Am Dm

kau menghilang dari pandanganku ooo

G C

tak tahu kini kau dimana hoo

Reff:

F

ternyata belum siap aku

G C -G Am

kehilangan dirimu

Dm C

belum sanggup untuk jauh darimu

F G

yang masih slalu ada dalam hatiku

-C F

Tuhan tolong mampukan aku

G C -G Am

tuk lupakan dirinya

Dm

semua cerita tentangnya

C

yang membuatku

F

selalu teringat akan cinta

G F

yang dulu hidupkanku

Musik:

F G C

ho ohoo.. huuu

F Dm G

hooo

Reff:Overtune

G# F#

ternyata belum siap diriku

G# C# -G# A#m

kehilangan dirimu

D#m C#

belum sanggup tuk jauh darimu

F# G#

yang masih slalu ada dalam hatiku

-C# F#

Tuhan tolong mampukan aku

G# C# G# A#m

tuk lupakan dirinya

D#m

semua cerita tentang dirinya

C#

yang membuatku

F#

selalu teringat akan cinta

A#m

yang dulu

F#

selalu teringat akan cinta

G# F# G# C#

yang dulu hidupkanku .....hmm

