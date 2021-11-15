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Jadwal Acara TV Hari Ini, Senin 15 November 2021: AMI Awards di RCTI, Beautiful Gong Shim di NET TV

Di NET TV, akan tayang drama Korea Beautiful Gong Shim dan What's Wrong with Secretary Kim.Jangan lewatkan malam puncak 24 AMI Awards di RCTI.

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Tangkapan layar RCTI+
Malam puncak 24 AMI Awards Senin (!5/11/2021) yang akan disiarkan secara langsung mulai pukul 18.00 WIB. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal acara TV RCTI, SCTV, TRANS TV, Trans7, NET TV, dan Indosiar dalam artikel ini.

Sejumlah tayangan menarik akan disajikan oleh televisi nasional hari ini, Senin (15/11/2021).

Ada tayangan Drama Series TRANS TV, Cinta Fitri mulai pukul 17.30 WIB.

Sementara itu di NET TV, akan tayang drama Korea Beautiful Gong Shim dan What's Wrong with Secretary Kim.

Jangan lewatkan malam puncak 24 AMI Awards yang akan disiarkan secara langsung mulai pukul 18.00 WIB.

Jangan lewatkan malam puncak 24 AMI Awards
Malam puncak 24 AMI Awards Senin (!5/11/2021) yang akan disiarkan secara langsung mulai pukul 18.00 WIB.

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Berikut jadwal acara TV di RCTI, SCTV, TRANS TV, Trans 7, NET TV dan Indosiar yang telah dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber.

RCTI

04:45 - 05:30 WIB Seputar iNews Pagi

05:30 - 06:15 WIB Sergap

06:15 - 07:15 WIB Go Spot

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Editor: Inza Maliana
Sumber: TribunSolo.com
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Jadwal Acara TV Senin 15 November 2021
RCTI
NET TV
Trans TV
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