Lisa BLACKPINK Pecahkan Rekor Spotify Lewat Single ''Money'', Capai 200 Juta Streaming

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Lisa BLACKPINK kembali menoreh prestasi lewat single kedua debut solonya bertajuk Money.

Dilansir dari Soompi, Senin (15/11/2021), YG Entertainment selaku agensi mengumumkan bahwa lagu Money milik Lisa telah melampaui 200 juta streaming di platform musik Spotify.

Hasil tersebut sekaligus membuat pencapaian rekor kecepatan tertinggi untuk artis solo K-Pop.

Lagu ini juga mencapai tonggak sejarah dalam 65 hari setelah dirilis pada 10 September, dan menjadikan lagu tercepat oleh artis K-pop wanita yang mencapai 200 juta streaming di Spotify.

Baca juga: Video Klip Boombayah Milik BLACKPINK Pecahkan Rekor

Baca juga: Lisa BLACKPINK Pecahkan Rekor di Tangga Lagu Inggris

Sebagai perbandingan, lagu How You Like That milik BLACKPINK adalah lagu tercepat oleh girl grup K-Pop untuk mencapai jumlah streaming yang sama, setelah 87 hari perilisan.

Tangkapan layar Lisa Blackpink pada video musik "Money". (Youtube Blackpink)

Bulan lalu, Money juga menjadi lagu tercepat oleh artis solo K-pop yang mencapai 100 juta streaming, dan memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh member BLACKPINK lainnya, Rose dengan lagu On The Ground.

Baca juga: Winter Aespa dan Jennie BLACKPINK Peringkat Teratas 15 Member Girl Grup K-Pop Terpopuler Oktober Ini

Selain itu, Money juga membuat gelombang di chart global Spotify, dan naik ke posisi lima, itu juga tetap di Tangga Lagu Resmi Inggris selama enam minggu berturut-turut dan tangga lagu Billboard Hot 100 selama dua minggu berturut-turut.

Sebelumnya, Lisa juga turut berpartisipasi dalam single kolaborasi SG bersama DJ Snake, Ozuna, dan Megan Thee Stallion.

Setelah dirilis pada 22 Oktober, single ini menempati posisi No.1 di tangga lagu iTunes Top Songs di 41 negara dan juga masuk ke 10 besar di Billboard's Dance/Electronics Song Charts.