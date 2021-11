NCT 127 Bakal Gelar Konser Tatap Muka, Jadi Debut Mereka di Era Pandemi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Boyband asal Korea Selatan, NCT 127 melalui sosial medianya mengumumkan akan menggelar konser bertajuk NCT 127 2nd Tour ‘Neo City : Seoul – The Link, Senin (15/11/2021).

Konser ini juga menjadi konser pertama tatap muka mereka di era pandemi Covid-19.

Dalam poster yang diunggah terlihat grup beranggota Taeyong, Mark, Jaehyun, Taeil, Doyoung, Johnny, Wonwoo, Yuta dan Haechan itu akan mengadakan konser selama tiga hari berturut-turut.

Grup ini akan tampil selama tiga malam dari tanggal 17 hingga 19 Desember 2021 sekaligus menjadikan mereka artis pertama dalam satu tahun 11 bulan yang mengadakan konser di Gocheok Sky Dome Seoul setelah pandemi Covid-19 melanda.

Bagi penggemar di luar negeri yang tidak dapat menghadiri konser NCT 127 di Seoul, malam terakhir konser (19 Desember) akan disiarkan secara langsung melalui Naver's Beyond LIVE.

Meskipun SM Entertainment belum mengungkapkan tanggal dan detail yang tepat, agensi telah mengkonfirmasi bahwa NCT 127 akan segera memulai tur dunia yang akan membawa mereka ke berbagai kota besar di seluruh dunia.

Sebelumnya pada tahun lalu, NCT 127 rencananya akan menggelar tur dunia bertajuk Neo City – The Awards.

Namun konser tersebut harus ditunda karena Covid-19 merajalela.