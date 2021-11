Jaehyun NCT akan Bintangi Drama Remake Film Bungee Jumping of Their Own

Jaehyun NCT dikonfirmasi akan membintangi drama berjudul Bungee Jumping of Their Own.

TRIBUNNEWS.COM - Jaehyun NCT dikonfirmasi akan membintangi drama barunya yang berjudul Bungee Jumping of Their Own.

Drama ini merupakan remake dari film yang dirilis pada tahun 2001, dengan judul sama.

Agensi Jaehyun, SM Entertainment telah mengkonfirmasi sang aktor benar akan bermain dalam drama Bungee Jumping of Their Own.

“Memang benar bahwa Jaehyun membintangi drama OTT remake dari film 'Bungee Jumping of Their Own,” kata agensi, seperti dikutip dari Soompi.

Bungee Jumping of Their Own awalnya merupakan film pada 2001, tentang guru sekolah menengah Seo In Woo (Lee Byung Hun) yang berjuang untuk berdamai dengan hidupnya setelah kematian pacarnya In Tae Hee (Lee Eun Joo).

Kisah dalam film ini terjadi ketika In Woo bertemu dengan seorang siswa laki-laki bernama Im Hyun Bin (Yeo Hyun Soo) yang berperilaku seperti In Tae Hee.

Untuk dramanya nanti, Jaehyun telah di-casting untuk peran sebagai Im Hyun Bin dalam remake.

Film aslinya dibintangi oleh Lee Eun Ju dan Lee Byung Hun, menjalani kisah cinta yang berjalan selama berabad-abad.

Drama remake dari Bungee Jumping of Their Own akan diproduseri oleh Choi Nak Kwon, yang juga memproduksi film aslinya.

Sementara itu, sutradara drama ini adalah Kim Jong Hyuk.