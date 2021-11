Noah, BCL dan Tulus Bakal Meriahkan Konser New Live Experience Vol 2

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sederet Musisi ternama Tanah Air seperti Bunga Citra Lestari (BCL), NOAH, dan Tulus bakal mengisi konser Danamon New Live Experience Vol. 2 yang akan digelar secara hybrid.

Audiens dapat datang menonton langsung secara offline dari mobil (drive-in) di lokasi acara, atau menyaksikan dari rumah secara online atau daring (virtual).

Konser tersebut dilaksanakan sebagai pelepas kerinduan para penikmat musik di Indonesia yang telah menantikan konser selama 1 tahun lebih.

"Danamon senantiasa berupaya memberikan pengalaman terbaik bagi para nasabah dan pecinta musik Indonesia, dengan mempersembahkan penampilan ciamik musisi terpilih di tanah air, dalam konser drive-in pertama di Indonesia yang aman dan sarat dengan pengalaman baru," kata Presiden Direktur PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, Yasushi Itagaki, dalam keterangannya, Senin (15/11/2021).

Baca juga: Zaskia Gotik Sumringah Konser Pertama Kali di Depan Candi Borobudur

Walaupun masih berada dalam masa pandemi, pihak penyelenggara akan mewajibkan semua elemen dialaminya dari panitia hingga penonton tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes).

Bunga Citra Lestari mengenang kado terakhir pemberian mendiang sang suami (youtube)

Syarat utama prokes yang wajib dilaksanakan antara lain yaitu dengan menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19 secara lengkap dan menunjukkan hasil tes antigen negatif pada saat memasuki lokasi acara.

Konser Danamon New Live Experience Vol 2 akan digelar selama tiga hari, yaitu pada 19-21 November pukul 18.00 WIB di Parkir Barat JIEXPO Kemayoran.

Adapun penampilan BCL akan dihelat pada Jumat (19/11/2021), NOAH pada Sabtu (20/11/2021) dan TULUS pada Minggu (21/11/2021).

Baca juga: Baru Rilis, DMasiv Bawakan Lagu Kolaborasi Bersama Fariz RM di Konser FKL 2021

"Akan banyak persiapan yang akan kita matangkan and we are so excited about this concert," kata kata Unge sapaan akrabnya.