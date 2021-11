Chord Gitar Aku Harus Jujur - Kerispatih: Tak Bisa Lagi Mencintaimu dengan Sisi Lainku

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Aku Harus Jujur yang dipopulerkan oleh grub band, Kerispatih.

Lagu Aku Harus Jujur merupakan singel dalam album keempat Kerispatih yang bertajuk Semua Tentang Cinta.

Album tersebut dirilis pada tahun 2009, silam.

Chord Gitar Aku Harus Jujur - Kerispatih

[intro] Em C D 2x

Em Am D G

maafkan kali ini aku harus jujur

Em Am D G

kau harus tau siapa aku sebenarnya

B Em

terfikir dalam benakku

D C Bm Am

tentang cinta terlarang selama ini kupendam

Em Am D G

jangan salahkan keadaan ini sayang

Em Am D G

semua adalah keterbasanku saja

B Em

tak mampu menjadi yang kau mau

D C B

aku mencoba dan aku tak mampu

Reff:

C D

tak bisa lagi mencintaimu

G D/F# Em

dengan sisi lainku

Am Bm

aku tak sanggup menjadi biasa

C D

aku tak sanggup

C D

tak ada satupun yang mungkin bisa

Bm Em

terima kau seperti aku

Am Bm

kumohon jangan salahkan aku lagi

C D

ini aku yang sebenarnya

[Music] Em D/F# C Bm Am G Am A# B

B Em

tak mampu menjadi yang kau mau

D C B

aku mencoba dan aku tak mampu

[solo] E C#m G#m F#m B

Am B

Reff:

C D

tak bisa lagi mencintaimu

G D/F# Em

dengan sisi lainku

Am Bm

aku tak sanggup menjadi biasa

C D

aku tak sanggup

C D

tak ada satupun yang mungkin bisa

Bm Em

terima kau seperti aku

Am Bm

kumohon jangan salahkan aku lagi

C

ini aku

Em Am D G

maafkan kali ini aku harus jujur

(Tribunnews.com)