Chord Sampai Kapan - Sheila On 7: Sampai Kapan Kau Menggantungkan Aku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Sampai Kapan, lagu yang dipopulerkan oleh Sheila On 7.

Lagu Sampai Kapan ini termuat di album Menentukan Arah, dirilis Sheila On 7 pada 2008 silam.

Lirik lagu Sampai Kapan ini berkisah tentang seseorang yang mengharapkan kepastian jawaban akan cintanya terhadap seseorang.

Berikut chord Sampai Kapan dari Sheila On 7

Intro : G Bm Em (2x)

G

Telah lama aku

Am

Lama mengenalmu

D

Lama menantimu

Em D

Ikuti arusmu



G

Berhenti sejenak

Am

Dan lihatlah aku

D

Beri kejelasan

Em D

Tentang perasaan

Reff .

G

Maukah kau tahu

Em

Di dalam hatiku

C Bm

Lama menantimu

A D

Sampai kapan...

G

Apakah kau tahu

Em

Yang lama ku tahu

C Bm

Lama menantimu

A D

Sampai kapan...

Intro : G Bm Em (2x)

G

Berhenti sejenak

Am

Dan lihatlah aku

D

Beri kejelasan

Em D

Tentang perasaanmu

Reff .

G

Maukah kau tahu

Em

Di dalam hatiku

C Bm

Lama menantimu

A D

Sampai kapan...

G

Apakah kau tahu

Em

Yang lama ku tahu

C Bm

Lama menantimu

A D

Sampai kapan...

C Bm Am G

Kau tau yang ku mau

C Bm G Em

Sampai kapan kau menggantungkan aku

C Bm Am G

Kau tau yang ku mau

C Bm G Em

Sampai kapan kau menggantungkan aku

