Chord Gitar dan Lirik Lagu Secepat Mungkin - Good Morning Everyone: Coba Tolong Katakan

Good Morning Everyone (GME). Simak chord gitar dan lirik lagu Secepat Mungkin dari GME.

TRIBUNNEWS.COM - Grup band Good Morning Everyone dibentuk pada 2008, lalu.

Personel kini grup band ini berisikan Sani (vokal), Daniel (gitar), Erwin (keyboard), Dani (bass) dan Yuli (guitar).

Genre musik yang diusung Good Morning Everyone adalah Pop Alternative.

Lagu Secepat Mungkin merupakan lagu yang dirilis pada 2018.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Secepat Mungkin - Good Morning Everyone:

Intro : Am..F..Am..F ..

Am

Dalam kutatap matamu yang isyaratkan luka

F Em

Jelas terlihat bahwa kau sedang menyimpan duka

Am

Beban berat apa yang engkau tengah sembunyikan

F G

Coba tolong katakan coba tolong katakan

Reff :

C

Secepat mungkin bagai badai

Gm

Yang terbangkan perihmu

Dm

Ku kan datang..

Fm

Tepiskan sepimu..

C

Secepat mungkin bagai suara

Gm

Yang pecahkan heninGmu

Dm

Ku kan datang..

Fm

Ku ada untukmu..

Am

Senyum di sudut bibirmu perlahan memudar

F Em

Kilau terang di wajahmu tak lagi berpijar

Am

Beban berat apa yang engkau tengah sembunyikan

F G

Coba tolong katakan coba tolong katakan

Reff :

C

Secepat mungkin bagai badai

Gm

Yang terbangkan perihmu

Dm

Ku kan datang..

Fm

Tepiskan sepimu..

C

Secepat mungkin bagai suara

Gm

Yang pecahkan heningmu

Dm

Ku kan datang..

Fm

Ku ada untukmu..

Am G

..Dan kau tak harus sendiri

C D

lewati jalan setapak yang terjal ini

Am G

..Ku kan ada untukmu

Dm

mendengar keluh kesahmu

(mendengar keluh kesahmu)

F Fm

Menemani hingga badai berlalu..

Musik : C..Gm..Dm..Fm..

C..Gm..Dm..Fm..

Reff :

C

Secepat mungkin bagai badai

Gm

Yang terbangkan perihmu

Dm

Ku kan datang..

Fm

Tepiskan sepimu..

C

Secepat mungkin bagai suara

Gm

Yang pecahkan heninGmu

Dm

Ku kan datang..

Fm

Ku ada untukmu..

C Gm

Hoo...Secepat mungkin hooo...

Dm

Hooo..secepat mungkin

Fm

Hoo..secepat mungkin

C Gm Dm

Hooo...secepat mungkin...

Fm

Hahhaa aaa....

(Tribunnews.com/Mohay)