Ivan Gunawan Beri Kecupan, Respon Ayu Ting di Luar Dugaan, Tak Segan Panggil Sayang

TRIBUNNEWS.COM - Postingan instagram Ivan Gunawan beupa foto dirinya memberi kecupan kepada Ayu Ting Ting jadi perhatian netizen.

Hal itu membuat netizen berspekulasi bahwa mereka memiliki hubungan spesial. Lebih dari sekadar teman.

Pada foto itu, tampak pula Ayu Ting Ting memberikan respon bahagia saat pipinya di kecup mesra Ivan Gunawan.

Tak berhenti di situ, Ivan Gunawan juga sudah makin tak malu untuk mengungkapkan isi hatinya pada Ayu Ting Ting.

Ia mengungkapkan isi hatinya untuk sang biduan dalam bahasa Inggris.

"If you are the type of guy that kisses a girl on the cheek, you are doing it right my friend. Happiness is when you kisses and she’s feeling the same way.

(Jika Anda adalah tipe pria yang mencium pipi seorang gadis, Anda melakukannya dengan benar teman saya. Kebahagiaan adalah ketika Anda berciuman dan dia merasakan hal yang sama)," tulis Ivan Gunawan.

Bahkan, Ayu Ting Ting tak segan beri panggilan romantis ini untuk Ivan Gunawan.

"Waduuuuh @ivan_gunawan (emoji hati)," tulis Ayu Ting Ting.

"Aku takut nggak bisa tidur deh sayang (emoji hati)," tulis Ayu Ting Ting lagi.